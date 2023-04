Namensverlesung in Neuss Gedenkstunde für Holocaust-Opfer

In Israel heulten am Dienstag die Sirenen und das öffentliche Leben stand für einige Minuten still. Grund für dieses Innehalten war der Gedenktag Jom Hashoa, an dem weltweit der Opfer des Holocaust gedacht wurde. Auch in Neuss wurde vor dem Rathaus in einer einstündigen Zeremonie an die 204 Mitbürger erinnert, die in der Zeit des Nationalsozialismus entwürdigt, verschleppt und ermordert wurden. „Nur wer vergessen wird, der ist auch vergessen“, erklärt Bert Römgens von der Jüdischen Gemeinde, warum dazu die Namen aller Opfer laut verlesen wurden. Zu dieser Gedenkstunde am Holocaust-Gedenktag hatten zum nunmehr neunten Mal die Jüdische Gemeinde Düsseldorf/Neuss, die Stadt Neuss und die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit eingeladen. 18 Menschen aus der Stadtgesellschaft übernahmen dabei den Ehrendienst, die Namen der Opfer in Erinnerung zu bringen. Unter ihnen waren mit Carolin Lutzka und Sonja Ernemann zwei Schülerinnen, die vor einigen Monaten am ersten Schüleraustausch mit der designierten Partnerstadt Herzliya in Israel teilgenommen hatten. Über ihr Mitwirken freute sich Bert Römgens ganz besonders, wie er betonte. „Die Anwesenheit und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern aus Neuss gibt mir Hoffnung“, sagte Römgens, denn diese Generation habe die Aufgabe, „unsere Geschichte nicht zu vergessen, gegen das Vergessen zu arbeiten – und dafür Sorge zu tragen, dass Antisemitismus und Rassismus nie wieder vorkommen darf.“