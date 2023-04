Polizei in Neuss wäre betroffen gewesen Bombenverdacht an Einsteinstraße nicht bestätigt

Bei einem Fund hätte die nächste aufwendige Evakuierung angestanden – doch dazu wird es nicht kommen: Auf einer Baustelle an der Einsteinstraße haben am Dienstag Sondierungsarbeiten stattgefunden, weil dort ein Blindgänger vermutet wurde. Der Verdacht, so teilte die Stadt mit, hat sich allerdings nicht erhärtet.