Kirchenkreis Gladbach-Neuss Veranstaltung zum Verhältnis von Kirche und Wirtschaft

„Wir erleben eine gewisse Distanz und Sprachlosigkeit zwischen den Funktionsträgern in Kirche und Gemeinden und den in der Wirtschaft Tätigen“, erklären die Einladenden Carl-Dietrich Sander, Sprecher der Regionalgruppe Rheinland-Nord der „Initiative für evangelische Verantwortung in der Wirtschaft“, und Superintendent Dietrich Denker. „Wir sind aber überzeugt, dass Kirche und Wirtschaft einander brauchen und einander viel geben können.“ Ob das auch andere Unternehmerinnen und Unternehmer so sehen, was getan werden kann, um den Austausch zu intensivieren und was die Partner jeweils einbringen könnten, das soll in einer Veranstaltung unter der Überschrift „Kirche und Wirtschaft – ein glückliches Paar?“ herausgefunden werden. Sie wendet sich an Interessierte in Kirche und Wirtschaft des gesamten Kirchenkreises Gladbach-Neuss und beginnt am Dienstag, 25. April, um 18.30 im Gemeindezentrum der Kreuzkirche am Arthur-Platz-Weg 2 in Gnadental. Dauern wird sie voraussichtlich bis circa 21.30 Uhr. Neben Statements von Seiten des Kirchenkreises und der Initiative werden beispielhaft Wirtschaftsvertreter zu Wort kommen, die über ihre Erfahrungen berichten. Anschließend ist Zeit zum moderierten Austausch, in dem Erwartungen, Wünsche und Schlussfolgerungen formuliert werden sollen.