Schnelle Verbindung zwischen Neuss und Düsseldorf : Start der Schnellbuslinie nach Düsseldorf verschoben

Neuss Der Schnellbus lässt auf sich warten. Vorerst jedenfalls. „Wir können den Fahrplanwechsel zum 20. April nicht wie geplant umsetzen“, bestätigt Katharina Natus als Sprecherin der Rheinbahn. Und das trifft auch die Linie SB 53, die zu diesem Datum neu eingerichtet werden sollte und, so Natus, eine „enorme Erweiterung“ des Angebotes gewesen wäre.

Bei den Stadtwerken, die diese Linie in Kooperation mit der Rheinbahn betreiben, waren die Vorbereitungen zur Schnellbus-Einführung weit gediehen. Alle Pläne seien auf dieses Datum abgestimmt, sagt Stadtwerke-Sprecher Jürgen Scheer, zudem seien etliche Testfahrten in kleinerem Kreis gemacht worden, „um unsere Fahrer schon auf die Strecke einzuweisen“. Die Verschiebung lasse sich aus seiner Sicht verschmerzen, weil mit der Buslinie 827 ja schon eine Linienverbindung von Neuss in den Süden Düsseldorfs existiert.