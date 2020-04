Pfarrverweser für Apostelpfarren und Gemeinden rund um die Erftmündung : Kaplan soll größte Gemeinde führen

Neuss Pfarrer Willi Klinkhammer gibt die Verantwortung für den Sendungsraum Neuss-Süd aus gesundheitlichen Gründen ab.

Nötig wird Lambertz Beauftragung, weil Willi Klinkhammer, leitender Pfarrer der Seelsorgebezirke „Rund um die Erftmündung“ und „Neusser Süden“ (Apostelgemeinden) aus gesundheitlichen Gründen um die vorzeitige Versetzung in den Ruhestand gebeten hat. „Dies war nicht in erster Linie Entschluss, es war vielmehr Orientierung an der Wahrheit, die mir schwerfiel“, erklärt der 60-Jährige in einem persönlichen Schreiben an alle Mitarbeiter und Entscheidungsgremien „seiner“ acht Gemeinden. Diesem Wunsch des promovierten Theologen hat Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki entsprochen. Die Entpflichtung als leitender Pfarrer tritt mit Wirkung zum 30. Juni in Kraft, doch wird Klinkhammer bis dahin nicht mehr in sein Amt zurückkehren können. Er kündigt an, sich – sobald das möglich ist – mit einem Vespergottesdienst von den Gemeinden zu verabschieden.