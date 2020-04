Teilnormalisierung des politischen Lebens in Neuss : Stadtrat stimmt über Sitzung in der Corona-Krise ab

Stadtrat stimmt über Sitzung in der Corona-Krise ab

Teilnormalisierung des politischen Lebens in Neuss

Neuss Das Datum Freitag, 8. Mai, markiert den Tag, an dem sich das politische Leben in Neuss wieder ein kleines bisschen normalisieren wird. Zu diesem Termin treten unter der Leitung von Bürgermeister Reiner Breuer erstmals wieder der 69-köpfige Stadtrat oder – stellvertretend für diese große Runde – der Hauptausschuss mit 25 stimmberechtigten Mitgliedern zusammen.

Auf dieses Vorgehen einigte sich am Freitagabend der Ältestenrat, der von den Fraktionsvorsitzenden aller im Rat vertretenen Parteien gebildet wird und seit Verschärfung der Corona-Krise stellvertretend Entscheidungen trifft, die keinen Aufschub dulden. Mit diesem Notbehelf soll nun Schluss sein.

SPD-Fraktion fordert in Corona-Krise Hilfsfonds

Politik in Neukirchen-Vluyn

Politik in Neukirchen-Vluyn : SPD-Fraktion fordert in Corona-Krise Hilfsfonds

Es ist jedoch nicht wahrscheinlich, dass diese Mehrheit zusammenkommt. CDU und Grüne, die zusammen die Hälfte der Ratsmandate halten, haben schon deutlich gemacht, dass sie am 8. Mai eine Ratssitzung wünschen. Die soll angesichts der in der Corona-Krise derzeit geltenden Hygieneregeln in der Stadthalle abgehalten werden. Dort soll – darauf legt die Koalition wert – auch wieder öffentlich getagt werden. „Die Demokratie und die Funktionsfähigkeit unserer Stadt können nicht einfach weiter ausgesetzt werden“, sagen Helga Koenemann (CDU) und Michael Klinkicht (Grüne).