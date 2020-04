Tierheim Neuss-Bettikum kann kaum noch Tiere vermitteln : Hundezwinger im Tierheim sind voll belegt

Bettikum In der Corona-Krise werden zwar nicht mehr Tiere abgegeben. Aber es gibt weniger Vermittlungen. Dafür steigt die Zahl der Menschen, die ehrenamtlich helfen.

Das liege jedoch nicht daran, dass in Zeiten von Corona mehr Menschen ihre Tiere abgeben. Im Gegenteil: „Wir haben mit einem viel größeren Ansturm gerechnet. Besonders von Leuten, die in Quarantäne sind und ihre Hunde in dieser Zeit nicht ausführen können“, sagt die Leiterin, „aber anscheinend funktioniert die Nachbarschaftshilfe da gut.“ Dennoch ist das Tierheim auf solche Anfragen eingestellt und hat zwei Zwinger extra für temporäre Fälle reserviert. „Die anderen sind alle belegt, deswegen ist es zurzeit nicht möglich, einen Hund bei uns abzugeben.“ Ausgelastet ist das Tierheim deswegen so hoch, weil derzeit kaum Tiere an neue Besitzer vermittelt werden. „Wenn wir regulär geöffnet haben, kommen Besucher vorbei und entdecken bei uns ein Tier, bei dem der Funke überspringt“, erzählt die Leiterin. Doch auch wenn das Tierheim momentan für Besucher nicht regulär geöffnet ist, heißt es nicht, dass keine Vermittlungen stattfinden können. Personen, die mit dem Gedanken spielen, ein Tier aufzunehmen, rät die Tierheimleiterin, sich zunächst auf der Internetseite zu informieren. Interessierte können sich dann telefonisch an das Heim wenden, dann werde gemeinsam der weitere Ablauf besprochen.