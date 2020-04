Clemens-Sels-Museum Neuss : Eine Ausstellung wartet auf ihr Publikum

Neuss Die Schau „Vorsicht Glas! Hinterglasmalerei von August Macke bis heute“ im Clemens-Sels-Museum wird voraussichtlich verlängert.

Die Ausstellung ist fertig. Aber keiner kann hin. „Dafür freuen wir uns ganz besonders auf die Zeit nach Corona, weil wir unseren Besuchern gleich etwas Fertiges anbieten können!“ Uta Husmeier-Schirlitz, Direktorin des Clemens-Sels-Museum, ist um Worte nicht verlegen, wenn es darum geht, die Qualität ihres Hauses zu untermauern. Ebenso wie ihre festangestellten Mitarbeiter (zwölf an der Zahl, die zehn Stellen belegen) nutzt sie die virusbedingte, erzwungene Schließungszeit des Museums, um all das zu machen, was sonst irgendwie und nebenbei laufen muss. Denn was die Herrichtung einer aktuellen Ausstellung betrifft, muss das Museumsteam nichts leisten: „Vorsicht Glas! Hinterglasmalerei von August Macke bis heute“ wurde rechtzeitig zum ursprünglichen Eröffnungstermin am 29. März eingerichtet, aber eben nicht mehr freigegeben.

„Wir sind ständig dabei, zu schauen, wie unsere Sammlungen aufbereitet werden können“, sagt die Museumschefin und sieht in der erzwungen Publikumsruhe daher auch eine Chance: „Wir können konkrete Ideen entwickeln und rausgeben“, sagt sie, hat dabei die freien Kunsthistoriker, die sonst in ihrem Haus Projekte machen und Führungen anbieten, im Sinn. Denn sie weiß eben auch, dass die Schließung gerade für diese Honorarkräfte hart ist.

Der Kontakt unter den Mitarbeitern läuft wie in anderen Fällen auch vor allem übers Telefon. Die Hände in den Schoß legen, kommt für niemanden in Frage, „denn all das, was wir zurzeit machen und leisten, ist eine doppelte Arbeit“. Da wird nicht einfach nur eine Ausstellung hin und hergeschoben: „Wir müssen Plan A, B und C entwickeln“, sagt die Kunstwissenschaftlerin, aber kann sich auch darauf verlassen, dass es den wenigsten festangestellten Mitarbeitern Probleme macht, digital und im Homeoffice zu arbeiten: „Technisch läuft das nämlich super.“