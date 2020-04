Malwettbewerb : Bilder der kleinen Künstler erzählen verschiedene Geschichten

Neuss Der Malwettbewerb hatte viele kleine Künstler zu tollen Bildern inspiriert.

Malen scheint derzeit eine der Lieblingsbeschäftigungen von Kindern, kleinen wie auch mittelgroßen, die halt nicht in die Kita, nicht in die Schule gehen dürfen, zu sein. Was in Zeiten der Corona-Krise auch kein Wunder ist. Anders ist jedenfalls die Fülle an Einsendungen zum Malwettbewerb der NGZ und der Aktion #rpgemeinsamstark kaum zu erklären! Und wie versprochen drucken wir eine (kleine) Auswahl der Bilder ab und zeigen sie auch online unter www.ngz-online.de. Alle Einsendungen beweisen aber die Phantasie der kleinen Künstler allein schon in der Art und Weise, wie sie mit den Vorgaben umgehen. Ein Pferd, ein Schokokuchen, Luftballons und Frühlingsblumen sollten schließlich vorkommen – was offensichtlich für keinen ein Problem war.