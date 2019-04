„Offene Tür Barbaraviertel“ in Neuss : Schimmel legt Kindertreff lahm

Nordstadt Wegen des Befalls kann die „Offene Tür Barbaraviertel“ an der Heerdter Straße bereits seit Wochen nicht genutzt werden. Dementsprechend eingeschränkt ist das Kursangebot. Doch die Maßnahmen der Stadt sind in vollem Gang.

Der Schock war groß, als Mitarbeiter der „Offenen Tür Barbaraviertel“ vorsichtig die Tapete am Fliesenspiegel der Toilettenanlage entfernten: Denn plötzlich entdeckten sie dort schwarzen Schimmel. Durch eine feuchte Wand in der angrenzenden Küche waren sie misstrauisch geworden und kontrollierten auch die Toilette. Bereits am 18. März wurde der Befall festgestellt. Seitdem kann die Einrichtung an der Heerdter Straße nicht genutzt werden. „Wir hoffen, dass wir so schnell wie möglich wieder hinein können“, sagt Martina Hoschek, Fachbereichsleiterin für Offene Kinder- und Jugendarbeit bei der Katholischen Jugendagentur. Die gGmbH mit Sitz in Düsseldorf hat die Räumlichkeiten angemietet.