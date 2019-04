Gemischtes Quartier in Neuss : Ein Business-Hotel hat auf der Pierburg-Brache eröffnet

Das B&B Hotel ist fertig. Es ist das erste Gebäude, in dem neuen Quartier, das auf einer alten Fabrikfläche an der Stadtgrenze entsteht. Ein Vertrag mit dem Investor soll sicherstellen, dass schnell andere Objekte folgen.

Hinter dreifach verglasten Fenstern auch in Hafennähe ruhig schlafen – im neuen „B&B“-Hotel auf dem ehemaligen Pierburg-Gelände ist das möglich. Am Donnerstag wurde das fünfgeschossige Haus an die neuen Nutzer übergeben, zum 6. Mai erwarten Karen Dwelck und ihr Team die ersten Gäste. Diese werden beim Blick aus dem Fenster auf eine Baustelle schauen, auf der ein gemischt genutztes Quartier entstehen wird. Für Projektentwickler sei es schön, wenn etwas fertig wird, sagte Ralph Schneemann von der Düsseldorfer Bema-Gruppe bei der Eröffnungsfeier. Noch schöner sei es, wenn es weitergeht.

Dafür gibt es klare Anzeichen. Die Bauvoranfrage der Bema für einen Bürokomplex gleich neben dem Hotel hat die Stadt gerade erst positiv beschieden, der Investor seinerseits auf der Industriebrache drei Baufelder erschlossen, wo dem städtebaulichen Entwurf zufolge Wohnungen entstehen sollen. Im Rathaus liegt zudem der Entwurf für einen städtebaulichen Vertrag zwischen Stadt und Bema-Gruppe vor, sagte Bürgermeister Reiner Breuer am Rande der Veranstaltung. Er würde die Basis schaffen für weitere Baugenehmigungen und muss vielleicht noch einmal die Politik beschäftigen. Denn Bema möchte die Sheddach-Konstruktion der letzten Fabrikhalle, die die Stadt erhalten sehen will, abreißen – und Breuer scheint geneigt, dem entsprechen zu wollen. Sein Herz hänge nicht an der Halle, sagte er. Das letzte Wort aber hat die Politik. Vor ziemlich genau einem Jahr hatte der Abbruchantrag für die Halle der Stadt Anlass gegeben, eine Veränderungssperre zu verhängen. Der damit verbundene Stopp sollte genutzt werden, um sich mit der IHK und den Hafenbetrieben auf Regelungen für einen Bebauungsplan zu verständigen, der die Interessen der Industrie wahrt. An eine solche Verständigung glaubt Breuer nicht mehr. Statt eines Bebauungsplanes gebe es jetzt eine schrittweise Entwicklung des Areals. Breuer: „Wir warten nicht mehr auf die IHK.“ Vor diesem Hintergrund nannte er die Fertigstellung des Hotels einen Meilenstein. Die Stadt sei willens, gemeinsam mit Bema ein „interessantes und nachhaltiges Viertel zu entwickeln“. Nachhaltig auch deshalb, weil die Stadtwerke mit Bema ein Nahwärme-Konzept für das Gesamtquartier entwickelt haben. Das Hotel hängt jetzt als erstes Objekt an dieser „Leitung“. Von Bema entwickelt und der „List-Bau Rhein-Main“ errichtet, wurde das Objekt Anfang April an die Neusser Vermögensverwaltung „Bequinta Hotels NRW“ verkauft, hinter der auch der Hoistener Ben Dahlmann steht. Er lobt das Objekt und den Hotelbetreiber, der einen Mietvertrag mit 20 Jahren Laufzeit abgeschlossen hat. „Es gibt in der Hotellerie kaum einen seriöseren Partner“, sagt er. Für die Kette „B&B-Hotels“ ist der Neubau nach Auskunft von Geschäftsführer Max Luscher das 126. Haus. „Wir wollten unbedingt nach Neuss.“ Er sehe selten so gut abgestimmte Pläne wie die für das Pierburg-Areal. Das Konzept sei zukunftsweisend.