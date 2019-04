Podiumsdiskussion in Neuss : IHK stellt Standortanalyse für die Stadt Neuss vor

Podiumsdiskussion in Neuss

Neuss Was sind die Stärken der Stadt Neuss? Welche Herausforderungen sehen die Unternehmen hinsichtlich des Wirtschaftsstandorts? Das wollte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein wissen.

Die Kammer hat daher eine Standortanalyse für die Stadt Neuss erarbeitet. Die Ergebnisse der Untersuchung stellt die IHK gemeinsam mit der Stadt Neuss am Montag, 29. April, 18 Uhr, in den Räumen der IHK an der Friedrichstraße 40 vor. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Das Gutachten basiert auf Daten der amtlichen Statistik zum Wirtschaftsstandort und einer Umfrage unter 300 Unternehmen. Sie ist das Herzstück der Standortanalyse.