Bericht zur Luftqualität in Neuss : SPD hält Diesel-Fahrverbote für unwahrscheinlich

Die Gefahr, dass in Neuss ein Dieselfahrbot verhängt wird, ist nach Ansicht der SPD kleiner geworden. Die CDU sieht das nicht ganz so rosig. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Neuss Der aktuelle Jahresbericht zur Luftqualität in Neuss veranlasst die großen Parteien zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Die SPD ist zufrieden und hält ein Fahrverbot für unwahrscheinlich. Die CDU sieht keine Entwarnung.

„Die Grenzwerte müssen an allen drei Messstellen eingehalten werden. Vorher dürfen wir uns nicht zufrieden geben“, sagt der Landtagsabgeordnete Jörg Geerlings. Am Dienstag hatte das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) seine Auswertungen zur Luftqualität veröffentlicht. Demnach wird der Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickoxid pro Kubimeter Luft an der Messstelle im Rheinhafen, die erstmals ausgewertet wurde, mit 33 Mikrogramm deutlich unterschritten – und an der Friedrichstraße zum allerersten Mal knapp eingehalten.