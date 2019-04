Osterferienspaß in Neuss : Mangas zeichnen und Figuren basteln

Osterferienspaß in Neuss

Neuss Traditionell arbeiten das Clemens-Sels-Museum und die „Interkulturellen Projekthelden“ zusammen.

Mangas, Comic-Helden, Märchen, Skulpturen oder Graffitis – in den Osterferien durften Neusser Kinder von zehn bis 14 Jahren im Clemens-Sels-Museum sich künstlerisch entfalten. Der Jugendhilfeträger „Interkulturelle Projekthelden“ und das Museum veranstalten seit Jahren traditionell gemeinsame Osterferienspaßaktionen. Und das mit großem Erfolg.

Über 40 Heranwachsende haben an vier verschiedenen Workshops teilgenommen. Zum Start jeden Workshops gab es immer vorab eine kleine Führung durchs Museum. Das Konzept der „Projekthelden“ ist so aufgebaut, dass Kinder und Jugendliche bei diversen Projekten aufeinander treffen und Begegnungen schaffen sowie ihre eigene Stadt besser kennenlernen, dazu gehören vor allem die Bildungs- und Kultureinrichtungen in Neuss. Angefangen hatte der erste Tag mit einem Manga-Workshop, der von Umut Ali Öksüz geleitet wurde. Dabei lernten die Teilnehmer ihre Lieblingshelden zu zeichnen.