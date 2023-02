Möwe hat Schwein gehabt Möwe kollidiert mit Feuerwehrauto

Die verdutzte und sichtlich irritierte Möwe wurde noch auf der Anfahrt zur Einsatzstelle betreut und fuhr die restliche Strecke im Feuerwehr-Fahrzeug mit zur eigentlichen Einsatzstelle, wo sie unverletzt in die Freiheit entlassen wurde. Nach kurzer Orientierung ging es für den „neuen Kollegen“ dann schnell wieder in die Luft und zurück in Richtung Hafenbecken. Die Auslösung der Brandmeldeanlage stellte sich schlussendlich als Fehlalarm heraus.