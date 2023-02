Lachgas-Kartuschen in Neuss gefunden Sorge vor der nächsten „Modedroge“

In anderen Ländern bereitet der Stoff bereits große Probleme. Bei jungen Niederländern, so betont Andreas Alberts, ist Lachgas hinter Cannabis und Ecstasy die am häufigsten konsumierte Droge und nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Den Haag die bei Schülern sogar meist konsumierte Droge. Zudem gebe es immer mehr schwere Verkehrsunfälle, bei denen die Fahrer Lachgas inhaliert hatten. Der Missbrauch von Lachgas habe in den Niederlanden zu Hunderten Unfällen geführt und viele Menschen das Leben gekostet. Allein in den ersten zehn Monaten des Jahres 2021 habe das zur Gruppe der Stickoxide gehörende Gas bei Verkehrsunfällen mit 21 Toten eine Rolle gespielt. Von Anfang 2019 bis Ende 2021 kamen in den Niederlanden bei derartigen Unfällen 63 Menschen ums Leben.