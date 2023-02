“Angespannte Lage“ Flüchtlingsunterkünfte - Stadt Neuss prüft weitere Kapazitäten

1525 Vertriebene aus der Ukraine sind bislang in Neuss aufgenommen worden. Die meisten Personen, so geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor, konnten direkt durch die Stadtgesellschaft in Privatunterkünften aufgenommen werden. Dennoch musste das Integrationsamt im vergangenen Jahr insgesamt 522 Personen im Zuge der Landeszuweisung aufnehmen und in den städtischen Unterkünften unterbringen; darunter auch 117 Vertriebene aus der Ukraine.