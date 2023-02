Spinnen- und Insektenschau in der Neusser Stadthalle Das große Krabbeln

Kleine Attraktionen gab es am Sonntag in der Stadthalle zu sehen: Renaldo Neigert aus Bielefeld zeigte unter anderem die größten Vogelspinnen der Welt, lebendige Tiere, die von den Besuchern bestaunt wurden. Zuerst musste man sie allerdings in den Schaukästen entdecken. Es gab an jedem Schaukasten zudem Infos über die jeweiligen Tiere und auf einem Bildschirm war Interessantes über Vogelspinnen zu erfahren. Keine Frage: Der Besuch der Ausstellung konnte einige Unterrichtsstunden im Fach Biologie ersetzen. Kein Wunder, dass unter den Besuchern viele Kinder waren.