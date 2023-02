Nach drei Jahren Corona-Pause Stunker feiern gelungenes Comeback in Neuss

Endlich wieder Karneval, endlich wieder Stunk – nach drei Jahren Coronapause hat die beliebte Sitzungsalternative in Neuss und Düsseldorf keine Anlaufschwierigkeiten. Das deutete sich schon beim rekordverdächtigen Ticketvorverkauf an und setzt sich bei der Premiere in der Wetthalle fort. Schon in den ersten Minuten hält das Publikum nichts mehr auf den Bänken: Gemeinsam mit dem Ensemble feiert es das „Comeback“ zum Hit „fette Party“ (ursprünglich „Everybody“ von den Backstreet Boys). Es ist ein Anblick, der in den Hochphasen der Pandemie undenkbar gewesen wäre. Doch die Freude darüber hält nicht lange an. Dafür sorgt niemand anderes als Karl Lauterbach (genial gespielt von Harry Heib), der auf die Bühne tritt und all die Schrecken der Pandemie wieder in Erinnerung ruft. Besorgt über all die Aerosole, Schmierinfektionen und die neuen Coronavarianten möchte er den Stunk stoppen. „Es darf kein zweites Heinsberg geben“, sagt er energisch.