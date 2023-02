Hauptbahnhof Neuss Kritik an der Bahn wegen Taubenproblemen

Es ist eine Wertung, die nicht überall auf Zustimmung stößt. Als „deutlich verbessert“ bezeichnet die Deutsche Bahn die Situation im Bereich des Hauptbahnhofs in Bezug auf die seit Jahren bestehende Tauben-Problematik. Innerhalb des Bahnhofs habe die DB an den Treppenabgängen und an den Bahnsteigdächern spezielle Netze angebracht. Dadurch werde verhindert, dass sich Tauben dort ansiedeln. „Leider werden die Netze immer wieder zerstört, sodass zeitnahe Reparaturen notwendig sind“, heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens. Auch in der Personenunterführung und im Bahnhofsgebäude habe die Bahn bereits Drähte beziehungsweise Netze angebracht. Die bereits getroffenen Maßnahmen an der Further Straße (Netze und Schrägbleche) seien bislang „ebenfalls erfolgreich“.