Fliederstraße in Neuss Hausbrand verursacht hohen Sachschaden

Neuss · Die Feuerwehr musste in den frühen Montag-Morgenstunden an die Fliederstraße in Gnadental ausrücken. Es sollte ein personal- und zeitintensiver Einsatz werden.

06.02.2023, 14:29 Uhr

Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, es entstand hoher Sachschaden. Foto: Feuerwehr Foto: Feuerwehr

Auf dem Fliederweg ist es in der Nacht zu Montag, um 1.35 Uhr, zu einem ausgedehnten Schwelbrand im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses gekommen. Dieser drohte, so teilte die Feuerwehr mit, auf weitere Stockwerke und das Dach überzugreifen. Dichter Rauch quoll aus dem Haus. Umgehend wurde daher die Alarmstufe erhöht. Alle Bewohner hatten das Gebäude bereits eigenständig verlassen. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf den Dachstuhl sowie weitere Gebäudeteile übergriff. Um an das Feuer heranzukommen, wurden große Teile der Decke sowie der Wände im Erdgeschoss gewaltsam demontiert und immer wieder auflodernde Brandstellen abgelöscht. Nach mehreren Stunden kraft- sowie personalintensivem Einsatz unter Atemschutz war das Feuer in der Zwischendecke gelöscht. Die Einsatzdauer betrug etwa drei Stunden. Es wurden keine Personen verletzt. Im Einsatz waren drei Löschzüge, ein weiterer stellte den Brandschutz auf der Feuerwache am Hammfelddamm sicher. Die Brandursache ist unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(NGZ)