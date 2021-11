Täter auf der Flucht : Männer sprengen Geldautomaten in Neusser Innenstadt

Männer sprengen Geldautomaten in Neusser Innenstadt

Neuss Unbekannte haben einen Geldautomaten in einer Neusser Bankfiliale gesprengt. Danach konnten sie mit einem Auto flüchten. Wie hoch ihre Beute ist, ist unklar.

Drei Männer flüchteten im Anschluss mit einem hochmotorisierten Wagen in Richtung Autobahn, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte. Demnach lösten sie gegen 2.52 Uhr zwei Explosionen im Vorraum des Gebäudes in der Innenstadt aus. Die Polizei habe etliche Zeugenhinweise erhalten.