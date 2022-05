Schwerer Unfall in Neuss : 73-Jähriger von Auto angefahren - Reanimation noch an der Unfallstelle

Der Fußgänger musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Neuss Zu einem schweren Unfall ist es in Neuss am Sonntag, 29. Mai, gekommen. Ein 73-Jähriger wurde angefahren und mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Was genau geschah.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eigentlich wollte ein 73-jähriger Meerbuscher am Sonntag, 29.Mai, um 20.05 Uhr lediglich die Kaiserswerther Straße in Höhe der Nummer 35 in Neuss überqueren. Ein 82-jähriger Meerbuscher fuhr jedoch zur gleichen Zeit mit seinem Auto die Kaiserswerther Straße in Fahrtrichtung Uerdinger Straße entlang. Als der 73-jährige die Fahrbahn schon fast komplett überquert hatte, wurde er von dem Auto erfasst, teilte die Polizei mit.

Er wurde zunächst auf dem Fahrzeug aufgeladen und anschließend mehrere Meter durch die Luft geschleudert, bevor er gegen die Bordsteinkante prallte. Nach einer Reanimation vor Ort wurde der Fußgänger mit einem Rettungswagen zu einem örtlichen Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kaiserswerther Straße gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Am Auto entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Um eine Spurensicherung durch das zuständige Verkehrskommissariat durchführen zu lassen, wurde der Wagen sichergestellt.

(NGZ)