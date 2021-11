Landsmannschaft der Ostpreußen in Neuss : Auflösung oder Neuanfang?

Landsmannschaft der Ostpreußen in Neuss

Gerhard Hosenberg (Mitte), Kreisvorsitzender im Bund der Vertriebenen, will für den Vorsitz der Landsmannschaft der Ostpreußen kandidieren. Das Bild zeigt ihn mit Friedrich Bewersdorf und Herbert Boje bei der Gedenkstunde zum Volkstrauertag vor zwei Wochen. Foto: Verband

Neuss Gut eineinhalb Jahre nach der Auflösung der pommerschen Landsmannschaft ist jetzt auch die Landsmannschaft der Ostpreußen in ihrem Fortbestand bedroht. Doch jetzt bekommt das Thema noch einmal Aufschub.

Denn monatelang hatte sich auf ein Rundschreiben, mit dem Pott im Juli seinen Rückzug aus dem Vorsitz ankündigte und zugleich sehr dringlich bei den Mitgliedern dafür warb, sich in einem ganz neu zu wählenden Vorstand zu engagieren, zu seiner Enttäuschung niemand gemeldet.

Jetzt bekommt das Thema noch einmal Aufschub. Angesichts der Pandemielage hat Pott die Versammlung abgesagt – wie schon die für den Februar geplante Jahreshauptversammlung, weitere Veranstaltungen und Vorstandssitzungen auch. „Ich kann derzeit nichts machen“, sagt Pott, der erst im neuen Jahr – wenn es die Lage erlaubt – Vorstand und Mitglieder einberufen will.

Potts dringliches Schreiben hat – wenn auch mit Verzögerung – offenbar Wirkung gezeigt. „Ich will alles versuchen, die Kreisgruppe zu erhalten“, kündigt Gerhard Hosenberg an, der amtierende zweite Vorsitzende der Landsmannschaft und Vorsitzende des Bundes des Vertriebenen (BdV) im Rhein-Kreis. Er habe sich auch schon mit dem Landesverband der Ostpreußen in Verbindung gesetzt und sei dabei, ein Vorstandsteam zu bilden. Zu dem gehört auch Sigrid Bießner, die stellvertretende BdV-Vorsitzende. Mit Hosenberg käme erstmals ein Vorsitzender ins Amt, der nicht der Weltkriegsgeneration angehört. Geboren wurde Hosenberg im Dezember 1951 im polnischen Teil Ostpreußens, kam 1982 als Übersiedler nach Deutschland und fand erst 2014 zur Landsmannschaft.