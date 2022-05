Nahverkehr Neuss : Zum Hansetag gibt es neue Fahrplan-Angebote

Neuss Die Verkehrsbetriebe der Stadtwerke haben sich für den anstehenden „Internationalen Hansetag“ gerüstet. Am Freitag und Samstag werden wegen der verschiedenen Abendveranstaltungen auf zentralen Linien und insbesondere am Abend sogenannte Verstärkerfahrten angeboten.

Ab circa 20.30 bis 0.30 Uhr bieten die Stadtwerke dann alle 30 Minuten Abfahrten aus der Innenstadt heraus vom Zolltor in die Richtungen Norf, Skihalle und Kaarst an. Die genauen Abfahrtzeiten gibt es auf der Stadtwerke-Homepage (www.stadtwerke-neuss.de), in der Elektronischen Fahrplanauskunft (EFA) sowie in der „neuss mobil“-App.