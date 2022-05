Immer häufiger Täterkontakt : Warum die Polizei den Geldautomaten-Sprengern immer näher kommt

Einsatzkräfte stehen an einer Tankstelle in Münster. Dort war am 25. Mai 2022 ein Geldautomat gesprengt worden. Foto: dpa/Helmut Etzkorn

Düsseldorf Fast jeden zweiten Tag wird in NRW ein Geldautomat gesprengt. Das will die Polizei nicht länger hinnehmen. Wie wichtig Hubschrauber für die Fahnder sind, wann automatische Kennzeichenlesesysteme eingesetzt werden, und was die Polizei an den Tatorten immer häufiger findet.