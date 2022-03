100 Jahre Hubert Derrez : Erinnerung an Schöpfer des Neusser Heimatliedes

Neuss Das Werk kennt in Neuss schon jedes Kindergartenkind, sein Schöpfer allerdings scheint fast vergessen. Nur die Vereinigung der Heimatfreunde bringt beides auf ihrer Internetseite zusammen und widmet Werk und Autor eine eigene Rubrik: „Neusser Heimatlied“. Text und Musik: Hubert Derrez. Der wäre am Freitag 100 Jahre alt geworden.

Derrez war ein heimatverbundener Mensch. Am 4. März 1922 an der Promenadenstraße als Sohn eines Niederländers geboren, so dass er bis 1970 auch die Staatsangehörigkeit des Vaters besaß, wuchs er an der Keltenstraße in eher einfachen Verhältnissen auf. Er erlernte das Elektrohandwerk, gründete eine Familie und wurde in vielen Vereinen aktiv – beim VfR, den Schützen, den Heimatfreunden und im Karneval – und dafür vielfach ausgezeichnet. Unter anderem war er Vorsitzender des NCC „Fidelitas“ – was im Verein noch sehr präsent ist, wie Sebastian Coenen erklärt, der gerade die Vereinschronik überarbeitet, um das noch mehr zu betonen.