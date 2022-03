Karneval in Neuss : KA-Präsident gibt das erste gewählte Sessionsmotto im Radio bekannt

Andreas Picker (l.,neben dem Prinzenpaar), gab das neue Sessionsmotto bekannt. Daraus wird Markus Titschnegg (r.) nun ein Lied machen. Foto: Julia Stratmann

Neuss Zum ersten Mal in der über fünfzigjährigen Geschichte des KA wurde das Sessionsmotto öffentlich gewählt. Mehr als 2000 Jecken beteiligten sich – und das ist das Ergebnis.

Als Präsident des Neusser Karnevalsausschuss (KA) hat sich Andreas Picker vorgenommen, einiges anders zu machen. Das schließt die Suche nach dem Motto für die nächste Session ein, das zum ersten Mal in der über fünfzigjährigen Geschichte des KA öffentlich gewählt wurde. Mehr als 2000 Jecken beteiligten sich an dem Voting, und um Punkt 17.11 Uhr am Aschermittwoch konnte Picker im Radiosender NE-WS 89.4 unmittelbar nach Ablauf der Frist und live das neue Sessionsmotto verkünden. Gewonnen hat „Jecke Tönchen, Jecke Lieder, Nüsser fiere endlich wieder“, eingereicht von Katja Mertens.

Das neue Sessionsmotto gehörte zu mehr als 100 Vorschlägen, die bis Weiberfastnacht beim Lokalradio eingegangen waren. „Wir sind begeistert über die Menge und die Qualität“, betont Picker, gleichwohl musste das KA-Präsidium eine Vorauswahl treffen. Das sei schwer gefallen, sagt er, allerdings seien bei dieser geheimen Abstimmung fast alle Jurymitglieder mehr oder weniger übereinstimmend bei den drei Vorschlägen gelandet, über die in den vergangenen Tagen abgestimmt werden konnte. „Jeck is back“ und „Nüss op Jöck – mer sin zuröck“ schafften es in der Publikumsgunst aber nicht ganz nach vorne.