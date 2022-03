Quirinus-Gymnasium aus Neuss : Internationaler Schüleraustausch in Portugal

Internationaler Schüleraustausch in Portugal

Am EU-Projekt „Auf den Spuren unserer Vorfahren“, das Teil des „Erasmus plus“-Programms ist, nehmen Schulen aus fünf Nationen teil. Foto: Quirinus-Gymnasium

Neuss Mit Unterstützung ihrer Lehrer sind Schüler des Quirinus-Gymnasiums als Koordinatoren für ein „Erasmus plus“-Projekt mit dem Titel „Auf den Spuren unserer Vorfahren“ verantwortlich.

Jetzt war es endlich soweit: Luisa, Mia, Jannik, Ben, Jakob und Thomas aus der Q1 und Q2 sowie Sabrina Küpper und Franz Materne vom Quirinus-Gymnasium machten sich auf den Weg nach Rio Maior in Portugal . Nach zwei Jahren Warten konnten dort endlich die Partnerschulen aus Portugal, Kroatien , Polen und Italien getroffen werden. Die Schulen arbeiten gemeinsam an dem Projekt „Auf den Spuren unserer Vorfahren“, das im Rahmen des „Erasmus plus“-Programms läuft und von der Europäischen Union finanziell gefördert wird.

Die Quirinus-Schüler sind als Koordinatoren für die Leitung des Projekts mit Unterstützung ihrer Lehrer verantwortlich. Die portugiesische Delegation hieß ihre Austauschpartner willkommen. In der Auftaktveranstaltung führten die Quirinus-Schüler das Neusser-Heimatlied auf, indem sie kostümiert als Quirinus, Novesia, Rhein und Erft, Schützen und Hockey-Spieler darstellten.

Danach standen Besichtigungen von Salinen nahe Rio Maior sowie der Hauptstadt Lissabon, von historischen Ruinen und Festungen entlang der Küste von Peniche und Nazaré, in Obidós, einem bedeutenden Ort des Mittelalters, sowie der Villa Romana, einer Ausgrabungsstätte der Römerzeit, auf dem Programm. Als besonderer Programmpunkt galt die EU-Debatte mit dem portugiesischen EU-Abgeordneten Carlos Miguel Maximiano de Almeida Coelho. Dabei befragten die Schüler aus Schulen in fünf Nationen den Abgeordneten zu aktuellen Entwicklungen und Tendenzen in der Europäischen Union. Dazu zählte auch, wie sich die EU von Großmächten wie Russland und China lossagen könne, welche Lösungsansätze dienen können zur Aufhebung der Disparitäten innerhalb der EU-Länder oder welche Maßnahmen beschlossen würden für eine gelungene Migrationspolitik.