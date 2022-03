Angebot in Neuss : Neue Schauspielschule mit vielen Plänen

Neuss Aliekber Yildiz hat eine Vision: In seiner Schauspielschule „Star Academy“ möchte er nicht nur Laien ausbilden, sondern auch Filme produzieren und Vorurteile abbauen und durch Integrationsangebote einen nachhaltigen gesellschaftlichen Beitrag leisten.

Als er durch eine Freundin von Aliekber Yildiz und seiner Schauspielschule hörte, sei ihm schnell bewusst geworden, dass sie ähnliche Ziele verfolgen. „Wir möchten Bildung und Kultur zusammenführen“, erzählt Calik und fügt hinzu: „Das heißt nicht, dass wir in Konkurrenz zu städtischen Angeboten treten wollen. Es soll vielmehr eine Erweiterung sein.“ Eine Kooperationspartnerschaft zwischen dem Filmemacher und dem Institutsleiter war schnell beschlossen. Und so zog Aliekber Yildiz Ende des vergangenen Jahres in die Räumlichkeiten an der Moselstraße. Gegründet hat er die „Star Academy“ bereits vor sieben Jahren. Damals bot er in Gelsenkirchen Film- und Theaterkurse an. „Die Grundidee war, Menschen aus sozial-schwachen Milieus von der Straße zu holen“; erklärt Yildiz, der einst als Hochbauarchitekt in Nürnberg arbeitete und seit 24 Jahren in der Film- und Fernsehbranche als Schauspieler und Produzent tätig ist . Durch die Corona-Pandemie sei die „Star Academy“ zunächst ins Stocken geraten. Nun soll in Neuss der zweite Anlauf starten: Bereits im November habe dort die erste Klasse von Schauspielleihen, die meisten waren Frauen aus der Region, mit dem Unterricht begonnen: Es gab etwa Kurse zur Körpersprache, zur Betonung und Mimik. Das Gelernte könne auch in Bewerbungsgesprächen angewendet werden, sagt Yildiz. Außerdem helfe das Hineinversetzen in andere Rollen dabei, Vorurteile abzubauen.