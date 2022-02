Anti-Kriegs-Konzert und ökumenische Andacht in Neuss : Musik und Gebet für Frieden in der Ukraine

Das Konzert lockte zahlreiche Passanten an. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Ein bewegendes Konzert hat es am Samstag in der Neusser Innenstadt gegeben – als Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine. Zahlreiche Passanten hielten inne. In St. Quirin trafen sich die Neusser zum Gebet.

So voll wie seit Langem nicht mehr war es am Samstagabend im Quirinus-Münster. Jörg Zimmermann, Pfarrer der evangelischen Christuskirche, und Andreas Süß, Pfarrer des Sendungsraums katholische Kirche in Neuss, hatten zu einem Friedensgebet für die Ukraine aufgerufen. Zahlreiche Menschen folgten der Einladung und zündeten Kerzen an.

So voll wie seit Langem nicht mehr war es am Samstagabend im Quirinus-Münster. Foto: jaw

Zuvor wurde nur wenige Schritte entfernt, auf dem Marktplatz, ebenfalls ein Zeichen gesetzt. Frank Heidemann und Frank Stattler aus Neuss sowie Martin Dittert aus Korschenbroich spielten dort gemeinsam Friedenslieder. Verstärkt wurden die drei Stimmen von Mitgliedern des Jedermann-Chors, einem Inklusionschor aus Neuss unter der Leitung von Christina Döhlings. „Wind of Change“ war eines der Lieder, das unter die Haut ging oder „Nein, meine Söhne geb‘ ich nicht“, ein Antikriegslied von Reinhard Mey.

„Ich bin grundsätzlich pazifistisch“, sagte Frank Heidemann. Den Menschen in der Ukraine müsse man einfach zur Seite springen. Es sei zu befürchten, dass Machtgelüste Putins mit der Ukraine nicht befriedigt werden, dass er weitere Länder erobern möchte.

Zahlreiche Menschen folgten der Einladung zur ökumensichen Andacht und zündeten in St. Quirin Kerzen an. Foto: jaw

Heidemann hatte Songs von Weltstars wie den Beatles (Let it be) dabei, aber auch Selbstgetextetes. Ein Lied auf BAP-Basis hatte er eigentlich für den chinesischen Staatspräsidenten geschrieben. Aber da es Gemeinsamkeiten gibt wie den beängstigenden Ausdehnungsdrang und die Menschenrechte-Allergie war es schnell umgeschrieben.

Heidemann sprach von einem „Platzkonzert aus traurigem Anlass“. Da wurde von Panzern aus Marzipan gesungen, da wurde in den Frieden gezogen – und Spaß machen sollte das Ganze auch noch. Passanten blieben stehen, beeindruckt von dem, was sie da sahen und hörten. Immer wieder gab es Applaus.