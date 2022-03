Kriminalität in Neuss : Doppelter Einbruch am Jean-Pullen-Weg

Neuss Unbekannte begingen in der Nacht zum Donnerstag, 03. März, mehrere Einbrüche am Jean-Pullen-Weg. Geschädigte sind die Joseph-Beuys-Schule und der Tennisclub Grün-Weiß Neuss.

Ein Video vom Tatort zeigt zwei Personen, die sich mit ihren Fahrrädern nähern und eine zur Joseph-Beuys-Schule gehörende Garage aufbrechen. Die Bilder sind nach Polizeiangaben unscharf, doch die Uhrzeit steht fest: 2.50 Uhr in der Nacht zum Donnerstag, 03. März. Es war nicht der einzige Einbruch in dieser Nacht am Jean-Pullen-Weg, denn auch die Verantwortlichen vom Tennisclub Grün-Weiß Neuss mussten am Donnerstag eine solche Tat zur Anzeige bringen.

Die Polizei untersucht nun, ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Taten gibt. Die Vermutung liegt nahe, denn in beiden Fällen waren Nebengebäde – hier eine Garage, dort ein Geräteschuppen – das Ziel und jedes Mal wurden Dinge entwendet, die sich schnell zu Geld machen lassen. Die Schulkamera lässt erkennen, wie die Diebe an einem in der Garage abgestellten Roller hantieren, den aber nicht entwenden können und sich mit dem Batterieladegerät zufriedengeben müssen, an das er angeschlossen ist. Der Tennisclub vermisst wiederum seit jenem „Besuch“ 14 Werkzeuge in einem Wert von gut 2000 Euro, wie der Vereinsvorsitzende Michael Ritters nur grob überschlagen kann. Eine Inventarliste für Kleinteile hat er nämlich nicht.