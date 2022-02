Eishockey-Regionalliga : Neusser EV zieht ein positives Saisonfazit

NEV-Goalie Markus Endres hatte bei der Niederlage in Duisburg jede Menge zu tun. Foto: Karsten Freiberg

Neuss Zum Abschluss der Hauptrunde der Eishockey-Regionalliga gab es für die Quirinusstädter bei Primus Duisburg eine deutliche Niederlage. Doch auch die kann den positiven Gesamteindruck bei den Verantwortlichen nicht schmälern.

Das war wahrlich kein optimaler Ausklang der Regionalliga-Hauptrunde für die Eishockeycracks des Neuss EV. Nachdem im Anschluss an die Niederlage im Nachholspiel gegen Dortmund bereits fast klar war, dass es nichts mehr mit dem fünften Tabellenplatz werden würde, folgten am Wochenende die erwarteten Niederlagen daheim gegen Dinslaken (3:7) und am Sonntag beim Tabellenführer Duisburg mit 1:10. Während also die ersten Vier demnächst mit den Play-offs beginnen, ist die Saison für die Neusser beendet.

Eine Saison, mit der der NEV trotz der jüngsten Rückschläge nicht unzufrieden ist. „Die Jungs und auch ich wollten unbedingt die Regionalliga-Hauptrunde spielen, dieses Ziel haben wir in der Qualifikationsrunde souverän erreicht“, sagt NEV-Coach Sebastian Geisler. Dass die mit Abstand jüngste Mannschaft, zudem als reines Amateurteam, in der zweiten Saisonhälfte gegen Teams mit ganz anderen Voraussetzungen antreten musste, war nicht nur Geisler bereits zuvor klar: „Wir haben uns der Herausforderung bewusst gestellt, wollten als absoluter Außenseiter den einen oder anderen Großen ärgern. Das ist uns gelungen, manchmal mussten wir erwartungsgemäß auch Lehrgeld zahlen.“ Statt laut nach Verstärkungen zu rufen, hat der 44-Jährige im Saisonverlauf immer wieder Talente aus dem eigenen Nachwuchs integriert, die mit couragierten Auftritten das in sie gesetzte Vertrauen rechtfertigten. „Wir möchten hier etwas aufbauen und junge Spieler weiterentwickeln“, hatte Geisler bereits vor der Saison gesagt und diese Maxime auch anschließend konsequent verfolgt.