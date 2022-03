Freischaffende Künstlerin aus Neuss : Clara Krum möchte Musikwettbewerb rocken

Neuss Im Rhein-Kreis ist Clara Krum längst ein fester Bestandteil der Musikszene: Nun hat sie ihren Song „The way to find you“ beim WDR-Bandwettbewerb eingereicht. Noch bis Sonntag kann für sie abgestimmt werden.

Clara Krum gibt Vollgas. Im Mai soll ihre erste Rock-EP erscheinen, einen Vorgeschmack darauf gibt es schon jetzt. Denn mit der Single „The way to find you“ nimmt die Neusser Musikerin derzeit an dem WDR2-Wettbewerb „Die beste Band im Westen“ teil. Am Donnerstag wurde ihr Lied in der Sendung „WDR 2 POP“ vorgestellt. Nun können die Hörer noch Bis Sonntag, 6. März, für die Künstlerin aus der Quirinusstadt abstimmen, unter: www1.wdr.de/radio/wdr2/musik/szene-im-westen.

Bis Sonntag kann für Clara Krum abgestimmt werden. Foto: Hans Krum

Im Rhein-Kreis Neuss ist Clara Krum bereits ein fester Bestandteil der Musikszene: In der Region hatte sie schon zahlreiche Auftritte, außerde unterrichtet sie nebnebei an der Musikschule im Jeki-Programm (Jedem Kind ein Instrument) das Gitarrenspiel. Darüber hinaus ist sie Trägerin des Rock-Pop-Förderpreises Neuss und wurde auch mit dem Kunstförderpreis der Stadt ausgezeichnet. Doch bisher am meisten geprägt wurde sie vor drei Jahren in Mexiko. Dort arbeitete sie insgesamt neun Monate als Sängerin an der Riviera Maya und hatte zehn Auftritte pro Woche. „Es war eine sehr intensive Erfahrung, vorher habe ich noch nie mein Leben komplett nach der Musik ausgerichtet“; erzählt Clara Krum, die 1993 in eine Musikerfamilie geboren wurde und schon als Kleinkind auf der Bühne stand.

Dass sie nun mit ihrer Single an dem Band-Contest teilnimmt, freut die Neusserin. „Im vergangenen Jahr habe ich meinen Song eingereicht und dann relativ schnell eine Zusage bekommen“, erzählt sie.