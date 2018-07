Neuss: Hochwertiges E-Bike gestohlen

Neuss Nur wenige Minuten reichten einem Dieb, um am Samstag kurz vor Mittag in der Neusser Innenstadt ein hochwertiges E-Bike zu stehlen.

Der Besitzer hatte sein Pedelec gegen 11.15 Uhr an der Niederstraße vor einem Geschäft abgestellt. Gesichert hatte er das Gefährt an einer Laterne mit einem Kettenschloss. Wie die Polizei mitteilte, war das E-Bike verschwunden, als er nach etwa fünf Minuten zum Abstellort zurückkam. Sofort informierte der Radler die Polizei. Eine Fahndung nach dem vermeintlichen Dieb verlief allerdings ohne Erfolg. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein schwarz-blaues E-Bike des Herstellers „Bulls", Modell „Lacuba EQ25". Hinweise auf den Diebstahl oder aber auf den Verbleib des Fahrrades werden erbeten an das Kriminalkommissariat 21 in Neuss unter der Telefonnummer 02131 3000.