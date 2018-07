Neuss: Zwei Verletzte nach Schlägerei in Flüchtlingsunterkunft

Zwei Männer in Neuss verletzt : Schlägerei in Unterkunft für Flüchtlinge

Neuss Die Polizei ermittelt nach einer Schlägerei in der Unterkunft für Zuwanderer an der Bergheimer Straße. Die Beamten waren am Sonntag gegen 7 Uhr gerufen worden und trafen vor Ort zwei Männer mit blutenden Kopfverletzungen an.

Offenbar war eine Auseinandersetzung zwischen den Verletzten und einigen Bewohnern des Hauses eskaliert. Das teilt die Polizei mit. Nach ersten Angaben wurden auch ein Messer sowie Gegenstände zum Schlagen eingesetzt.

Rettungskräfte brachten die verletzten Männer – dabei handelt es sich um einen 27-jährigen Grevenbroicher sowie einen 24-Jährigen aus Wuppertal – in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen fünf Tatverdächtige aufgenommen, darunter auch die beiden Verletzten.

(NGZ)