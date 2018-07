Neuss: Judith Pinnow stellt ihr neues Buch vor.

Judith Pinnow liest in Neuss

Judith Pinnow hatte es nicht weit zur Lesung beim Literarischen Sommer: Sie wohnt in Köln. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Judith Pinnow stellte beim Literarischen Sommer ihr Buch „Die Phantasie der Schildkröte“ vor. Darin geht es um Edith, eine Frau mit einigen Schwächen.

„So viele Männer in meiner Lesung, wer hat Sie denn gezwungen?“, fragte die Schriftstellerin Judith Pinnow (45), die im Rahmen des 19. Literarischen Sommers ihren in diesem Jahr erschienenen Roman „Die Phantasie der Schildkröte“ in der Neusser Stadtbibliothek vorstellte.