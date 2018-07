Neuss: Ein Besuch im Schießkeller der Polizei

Neuss Im Schießkeller der Kreispolizeibehörde trainieren die Polizeibeamten für den Ernstfall. Dabei geht es nicht nur um Treffsicherheit. Die Polizisten trainieren auch, brenzlige Situationen richtig einzuschätzen.

Es riecht ein bisschen nach Schulturnhalle. Und genauso wie der regelmäßige Weg dorthin für Schüler Pflicht ist, ist es der Weg an diesen Ort für jeden Polizisten: die schmale Treppe auf dem Gelände der Kreispolizei an der Jülicher Landstraße hinunter, ab in den Schießkeller. „Jeder kommt mindestens ein Mal im Jahr zu uns“, sagt Hauptkommissarin Petra Bartneck. Sie ist Leiterin der Fortbildungsstelle der Polizei. Und da jeder Polizist im Rhein-Kreis mindestens ein Mal im Jahr seine Treffsicherheit beweisen muss, kennt jeder Polizeibeamte im Rhein-Kreis den schlauchförmigen Kellerraum genau. Dort geht es aber nicht nur um Treffsicherheit und gezielte Schüsse, sondern auch um richtiges Verhalten im Einsatz, Gefahren-Erkennung – und darum abzuschätzen, wann eben kein Schuss abgegeben werden sollte. Schießen oder Nicht-Schießen, das ist eine knifflige Frage. Auch Kommunikation ist wichtig, um brenzlige Situationen zu vermeiden.

Natürlich gibt es für die Pflicht-Termine im Schießkeller auch eine Abkürzung in Polizei-Deutsch: LÜHT. Was manch einer angesichts des Klangs für eine niederrheinische Version des Wörtchens „Leute“ halten könnte, steht für das amtsdeutsche Wortmonstrum „Landesweite Überprüfung Handhabung und Treffsicherheit“. Und wie ein LÜHT-Termin oder ein Training im Schießkeller aussehen, demonstrieren an diesem Tag die Einsatztrainer Frank Pleitsch und Nadine Schiwek.

Die Oberkommissarin betritt den 35 Meter langen Raum, an dessen einem Ende sich eine Leinwand befindet – und am anderen Ende, hinter dickem Glas, eine Art kleiner Kommandozentrale. Von dort aus gibt es Regieanweisungen, und es werden verschiedene Sequenzen auf die Leinwand projiziert. Eine erste Schwierigkeit: Der Polizist im Schießkeller muss Situationen richtig einschätzen und sehen, welche Ganoven auf ihn treffen und wer vielleicht nur unschuldig ist. Die Frage ist dann zum Beispiel: Ergibt sich der Autoknacker im Parkhaus? Will er davonlaufen? Oder greift er gar zur Waffe? – Was die Polizisten dabei durchgehen, sind Situationen, bei denen es draußen im Einsatz rasch um Leben und Tod gehen kann. Mitunter huschen auch Passanten durch das Bild auf der Leinwand, die sich nur in Sicherheit bringen wollen. Auch das müssen die Polizisten einschätzen. Die Projektion zeigt: Es sind sekundenschnelle Entscheidungen gefragt. „Und das ist gar nicht so einfach“, sagt Polizeisprecherin Diane Drawe. Wer weiß schon, was ein Ganove vorhat, der plötzlich mit hektischen Handbewegungen in seine Jackentasche greift? Deshalb ist auch Deckung wichtig.