Neuss: Diebe stehlen Schmuck

Einbruch in der Neusser Nordstadt : Diebe stehlen Schmuck aus einer Wohnung

Nordstadt Schmuck erbeuteten Diebe, die am vergangenen Samstag in der Zeit zwischen 15.15 und 22.50 Uhr in die Wohnung eines Mehfamilienhauses am Weißenberger Weg eingedrungen waren. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Täter im ersten Obergeschoss eine Wohnungstür auf und durchsuchten Teile des Mobiliars nach Wertsachen.

Die Polizei hat nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, gebeten, sich mit dem zentralen Kriminalkommissariat 14 in Neuss unter 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

(NGZ)