Rhein-Kreis Neuss: Industrie 4.0 im Blick der Wirtschaft

Rhein-Kreis Die Digitalisierung hat die nächste industrielle Revolution eingeläutet. Wie gerade kleine und mittlere Betriebe damit umgehen, wurde bei der Plattform „Digitale Pioniere – Erfolgsgeschichten aus dem Mittelstand“ beleuchtet.

Die Bezeichnung „nächste industrielle Revolution“ ist keineswegs zu hoch gegriffen. Digitalisierung und Industrie 4.0 verändern die Arbeitswelt, die Arbeitsabläufe und Produkte selbst. Erst kürzlich hat der Branchenverband Bitkom die Ergebnisse einer Umfrage vorgelegt, die zeigen, wie groß der Einfluss der technischen Entwicklung ist. „Während beispielsweise für Hersteller eines Produkts früher der Auftrag endete, sobald das Produkt verkauft war und die Fabrik verlassen hatte, ist das hergestellte smarte Produkt heute auch Basis für neue Geschäftsmodelle“, erklärte Sven Zehl, Bitkom-Referent Industrial Internet und IoT (Internet of Things/Internet der Dinge). „Dank der gewonnenen Daten können Hersteller dem Kunden neben dem Produkt als solches etwa auch individuelle, datenbasierte Dienstleistungen, sogenannte Smart Services, anbieten.“

Was genau die Digitalisierung für Unternehmen bedeutet und wie insbesondere kleine und mittlere Betriebe dieses Thema angehen, war auch Thema bei der Veranstaltung „Digitale Pioniere – Erfolgsgeschichten aus dem Mittelstand“. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein hatte dazu gemeinsam mit dem Kompetenznetzwerk Digital in NRW, der Plattform 4.0, NRW 4.0 und dem Digihub Düsseldorf/Rheinland, an dem der Rhein-Kreis Neuss partizipiert, ins Hugo-Junkers-Hangar nach Mönchengladbach geladen. Sieben Praxis-Beispiele zeigten dabei Wege auf, die Industrie 4.0 zu nutzen.