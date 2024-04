Auch Rettungshubschrauber kam zum Einsatz Drei Motorradfahrer bei Unfall auf der L380 verletzt

Nievenheim · Auf der Landstraße 380 ereignete sich am Samstag ein schwerer Unfall, in den drei Motorradfahrer verwickelt waren. Die Männer, die sich am in Grevenbroich gestarteten Osterride beteiligt hatten, mussten mit Verletzungen in umliegende Krankenhäuser transportiert werden.

01.04.2024 , 12:16 Uhr

Auf der Landstraße 380 ereignete sich am Samstag ein schwerer Unfall mit drei Verletzten. Foto: dpa/Stefan Puchner

Rund 500 Motorradfahrer waren am frühen Nachmittag gemeinsam auf dem Weg von Neuss-Allerheiligen nach Nievenheim. Laut Polizei scherte ein 42 Jahre alter Dormagener gegen 13.35 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache mit seiner Maschine nach links aus der Kolonne aus und prallte mit der Maschine eines 37-jährigen Iserlohners zusammen. Ein 58 Jahre alter Moerser konnte den stürzenden Motorrädern nicht mehr ausweichen und kam ebenfalls zu Fall. Wie die Polizei berichtet, wurden die drei Motorradfahrer verletzt und mussten mit Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht werden. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Für die Unfallaufnahme wurde ein Spezial-Team der Neusser Polizei hingezogen. Die Landstraße 380 blieb zwischen Allerheiligen und Nievenheim für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Zeugen und Ersthelfer des Unfallgeschehens werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden. Das Verkehrskommissariat 1 in Neuss hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

(wilp)