Speck-Wehl feiert sein Königspaar und ein hundert Jahre altes Mitglied

Speck-Wehl Florian Oberlack und Lea Scheelhas genießen ihr Fest. Der 100-jährige Richard Woznitzka wird für 80-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Seltene Ehrung bei der Kirmesgesellschaft: Der dreimalige Hahnenkönig Richard Woznitzka feierte am Freitag nicht nur seinen 100. Geburtstag, sondern wurde gestern vom Vereinsvorstand auch für seine 80-jährige Mitgliedschaft geehrt. So etwas haben die Schützen und Mitglieder in ihrer Heimat noch nie erlebt. Auch für Präsident Alexander Schmoll war die Ehrung Woznitzkas ein „ganz besonderer Moment und eine große Ehre“: „Mir ist kein anderer Fall bekannt, in dem ein 100-Jähriger für seine 80-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet wurde.“ Der Jubilar selbst – noch immer gut zu Fuß, aufmerksam und Freund der Tambourkorps-Klänge – ging gestern zielsicher zu seiner Ehrung auf die Bühne und erntete den Applaus der Kirmesfreunde, die ihm stehend ihren Respekt zollten. Richard Woznitzka nimmt‘s nüchtern, eben so, wie es ist: „Ich bin immer noch gerne dabei.“ Eingetreten ist der 100-Jährige 1938, vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. 1953/54, 1966/67 und 1989/90 war er Hahnenkönig in Speck-Wehl. Außerdem war er lange Zeit im Vorstand aktiv – und ist seit Jahrzehnten Mitglied im Tambourkorps.