Start in die Neusser Fahrradsaison Pedelecs sind in allen Altersklassen beliebt

Neuss · Die Temperaturen steigen an und die Sonne zeigt sich. Zeit also, das Fahrrad wieder aus der Garage zu holen. Die vergangenen Jahre erlebten Pedelecs einen regelrechten Boom auf dem Markt. Hält dieser 2024 weiter an?

08.04.2024 , 04:50 Uhr

Fahrradhändler Patrick Meyer von Zweirad Oberländer, beobachtet, dass der Hype um die Pedelecs besonders in den Corona-Jahren groß war. Nun würden sich die Verkaufszahlen „normalisieren.“ Foto: Andreas Woitschützke

Von Amelie Dieterle