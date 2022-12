Finanzamt Neuss Abgabefrist der Grundsteuer rückt näher - das ist der aktuelle Stand

Das Finanzamt in Neuss steht bei den bereits vorliegenden Daten zur Grundsteuerreform zwar besser da als der Landesschnitt in NRW. Bislang sind landesweit rund 2,8 Millionen Feststellungserklärungen eingegangen. Angesichts der rund 6,7 Millionen Grundstücke und Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, die in NRW neu bewertet werden müssen, entspricht das einer Quote von 42 Prozent der benötigten Erklärungen. Das teilt das Finanzamt mit. Doch auch in Neuss fehlen noch viele Daten. Leiterin Hildegard Schmalbach nennt Zahlen für die Quirinus-Stadt. „Im Finanzamt Neuss wurden bisher 43.668 Erklärungen abgegeben, rund 47 Prozent“, betont sie. Zugleich appelliert sie an alle Eigentümer, die ihre Erklärung noch nicht abgegeben haben, dies jetzt zu tun. „Die Abgabefrist endet am 31. Januar 2023.“