Finanzamt Grevenbroich weist auf Frist hin Bisher nur 48 Prozent der Erklärungen zur Grundsteuer abgegeben

In Grevenbroich haben Eigentümer bislang rund 38.900 Feststellungserklärungen zur Grundsteuer abgegeben. Wie das Finanzamt Grevenbroich mitteilte, entspricht das einer Quote von 48 Prozent. Grevenbroich liegt damit leicht über dem Landesdurchschnitt: In NRW sind zusammengerechnet bisher etwa 43 Prozent der benötigten Erklärungen eingegangen – 2,85 Millionen. „Wir appellieren an alle Eigentümerinnen und Eigentümer, die ihre Feststellungserklärung noch nicht abgegeben haben, dies jetzt zu tun. Die Abgabefrist endet am 31. Januar 2023“, sagt Michael Meier, Leiter des Finanzamts Grevenbroich.