Was sich nun ändert Das „Em Klarissenkloster“ in Neuss hat einen neuen Betreiber

Doch mit „Chef’s Dining“ sollte noch nicht Schluss sein. „Es ist nicht leicht, als Gastronom Geld zu verdienen – besonders während der Corona-Zeit. Darunter haben wir besonders gelitten. Mein Interesse an einem zweiten Standbein wuchs allerdings auch“, erklärt Skrzypczyk. So begab er sich auf die Suche nach einer Immobilie, in dessen Räumlichkeiten Events veranstaltet werden könnten. Lange hat es gedauert, bis das „Em Klarissenkloster“ schließlich in Frage kam. Das Lokal wurde Ende September frei. „Die Räumlichkeiten sind super, denn der Eigentümer hat zuvor renoviert. Ich habe nur einige neue Geräte anschaffen müssen. Außerdem wohne ich ganz in der Nähe“, so der Privat- und Mietkoch.