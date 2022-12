Traditionsunternehmen in Neuss Warum das Gardinenhaus Piel kein Ladenlokal mehr hat

Zwar weisen dort aktuell noch große Buchstaben an der Hauswand auf das Gardinenhaus Piel hin, doch seit Anfang November steht das Geschäft, in dem einst Lager, Nähatelier und Verkaufsfläche waren, leer. „Die Kosten standen einfach in keiner Relation mehr“, erzählt der 62-Jährige. Da sei zum einen die hohe Miete gewesen, die bei 200 Quadratmetern nicht gerade günstig sei. Und dann wären da noch die gestiegenen Energiekosten. „Man kann nicht vorhersehen, wie sich das entwickelt, da haben wir vorsichtshalber die Reißleine gezogen.“ Doch bedeutet das Aufgeben des Ladenlokals nicht das Aus für das Gardinenhaus: Bernd Piel macht weiter – von zu Hause aus. In Korschenbroich-Glehn habe er genügend Platz, um das Lager und die Nähstube, in der seine Kollegin arbeitet, unterzubringen. Seine neue Telefonnummer habe er in der Suchmaschine Google schon hinterlegen können: „Bei der Adresse dauert die Änderung etwas länger“, sagt er.