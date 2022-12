Die Seele Koreas in Neuss Koreanische Küche voller Ideen

Hausgemachter Passionsfrucht- oder Yuzu-Tee, Kuchen mit Matcha-Pulver, der auch in einer veganen Variante erhältlich ist, oder Süßkartoffeln, Kaffeespezialitäten mit Kuh- oder Hafermilch oder Kakao mit echten Kakaobohnen und Schokolade: Wer in Neuss etwas Besonderes sucht, findet es ab sofort am Münsterplatz, wo jetzt das „Café Gaon – Soul of Korea“ eröffnet hat.