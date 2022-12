Etatberatung Diese Steuern und Gebühren steigen 2023 in Neuss

2. Biotonne Zeitgleich mit der Anhebung der Gebühr für die Restmülltonne soll die Gebühr für die Biotonne von 53 auf 36 Euro im Jahr gesenkt werden. Hintergrund dieser Überlegung ist die Tatsache, dass über die (freiwillige) Biotonne nicht einmal halb so viel biologische Abfälle pro Kopf erfasst werden wie im Durchschnitt des Rhein-Kreises. In Neuss liegt die Quote bei 44 Kilo pro Kopf und Jahr, kreisweit sind es im Durchschnitt 91 Kilogramm. Die Senkung der Abfallgebühr soll einen stärkeren Anreiz schaffen, sich für eine Biotonne zu entscheiden.