Lokalradio im Rhein-Kreis Neuss Chefredakteur Tony Kaufmann verlängert bei NE-WS 89.4

Kaufmann war bereits von 1999 bis 2003 für NE-WS 89.4 tätig – zunächst als freier Mitarbeiter, dann als Volontär. Auch während seiner anschließenden Tätigkeit als Moderator/Redakteur und zuletzt Show-Producer bei Radio NRW – dem Rahmenprogrammanbieter aller Lokalradios in NRW – blieb er seinem „Heimatsender“ als freier Moderator treu. „Vor meinem Wechsel in die Chefredaktion von NE-WS 89.4 hatte es einige spannende Angebote von verschiedenen Sendern gegeben – aber dafür hätte ich weit aus dem Rhein-Kreis Neuss wegziehen müssen, das wollte ich einfach nicht“, so der geborene Thüringer, der aber bereits seit 1986 in Neuss wohnt.